В результате инцидента возник масштабный пожар.

Командир взвода оккупантов в Белгородской области взорвал гранату прямиком в расположении рядом с боеприпасами. В результате произошла детонация и возник масштабный пожар. Среди вражеских солдат есть погибшие и раненые.

Как сообщили росСМИ, инцидент произошел на хуторе Тоненькое в Корочанском районе Белгородской области. Издание Regnum со ссылкой на свои источники в местных экстренных службах сообщило, что виновника звали Дмитрий Л. Он якобы ради шутки решил взорвать ручную гранату РГД-5 и бросил ее рядом со складом боеприпасов.

В результате началась детонация и пожар, который охватил площадь размером 450 метров квадратных. Пламя тушили в течение четырех часов. Источники сообщили, что в результате инцидента 3 оккупантов погибли, 8 пропали без вести, а 16 получили ранения. Среди последних числится и виновник. При этом по данным других росСМИ, пострадавших меньше — около 10 человек. Все погибшие и раненые были мобилизованными.

Видео дня

Сейчас место взрыва оцепили, так как существует риск дальнейшей детонации отдельных боеприпасов. Следователи уже открыли уголовное дело по ч. 3 статьи 349 УК РФ — о нарушении правил обращения с оружием, повлекшем смерть двух и более человек.

Происшествия в российской армии: последняя информация

В Брянской области сержант Владимир Чурилов расстрелял майора Александра Кудилина, который его избил. Последний в результате полученных ранений погиб на месте.

Ранее на этой неделе во время ремонта танка Т-72 в Белгородской области взорвался боеприпас. В результате один танк был полностью уничтожен, а еще два получили повреждения.

Мобилизованные из Новосибирской области после прибытия на фронт попросились домой. Они пожаловались, что сразу попали под артиллерийский огонь, а скоро придется отправляться на передовую, откуда все приезжают либо 200-е, либо 300-е.

Вас также могут заинтересовать новости: