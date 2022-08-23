Местные власти рассказывают об "эффекте линзы".

"Жаркой погодой" объяснили власти Белгородской области России загорание склада с боеприпасами.

Как сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, "в результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы".

Он утверждает, что пострадавших нет, но, "чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санатории "Красная Поляна". Он пишет, что часть сельчан уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты. Также он сообщил, что на месте работают оперативные службы.

Напомним, вечером 18 августа в Белгородской области внезапно начал детонировать склад с боеприпасами захватчиков. Был масштабный пожар, раздавались мощные взрывы.

Стоит отметить, что взрывы в Белгородской области уже не раз раздавались после того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину. В частности, в Белгороде был пожар на нефтебазе.

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