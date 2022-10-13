По некоторым данным, более 600 фур скопилось на специальных площадках.

После взрыва на Крымском мосту возле него образовались пробки. До сих не рассосалась огромная пробка из фур в районе временно оккупированной Керчи.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию трафика и пишут местные паблики.

На дорогах самой Керчи пробок нет, но скопление грузовых авто фиксируется в специальных отстойниках, где ожидает погрузки на паромы. При этом оккупационная власть города насчитала на этих площадках более 650 грузовиков. Кроме того, они попросили местных жителей помочь водителям продуктами.

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Согласно данным сервиса по отслеживанию трафика на дорогах, на Керченском мосту серьезная пробка. Отмечается, что после взрыва на мосту усилили контрольные меры и затруднено движение. Отмечается, что в Керчи и Ленинском районе действует "желтый" уровень террористической опасности. Он будет действовать до 23 октября.

Взрыв на Крымском мосту - что известно

8 октября на железнодорожной дороге на Крымском мосту произошел взрыв, в результате вспыхнул сильный пожар. На мосту обрушилась часть дорожного полотна.

В РФ утверждают, что причиной "бавовны" был взрыв грузовика, который выехал из Болгарии. На мосту вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Страна-агрессор сообщала о гибель трех человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах отметил, что подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ. 9 октября президент РФ обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста.

10 октября оккупанты устроили массированный ракетный удар по городам Украины. Сам Путин признал, что это было местью за Крымский мост.

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