Он утверждает, что участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны.

В течение двух дней Специальный посланник по вопросам мира Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу с Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба ВСУ генералом Андреем Гнатовым. Об этом сообщил сам Умеров.

По его словам, она была сосредоточена на продвижении реалистичного и действенного пути достижения длительного и справедливого мира в Украине.

"Состоялась шестая встреча сторон за последние две недели. Подтвердил, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего", - отметил он.

Видео дня

Умеров утверждает, что участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны. Секретарь СНБО добавил:

"Американская и украинская стороны также согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения устойчивого мира. Обе стороны подчеркнули, что настоящий прогресс в достижении любых договоренностей зависит от готовности России продемонстрировать реальную приверженность долгосрочному миру - в частности, осуществить шаги к деэскалации и прекращению убийств".

Он акцентировал, что американская и украинская стороны отметили, что завершение войны и реальные шаги к прекращению огня и деэскалации необходимы для предотвращения новой агрессии и для обеспечения реализации комплексного плана восстановления Украины.

Переговоры с США

Издание Axios сообщало, что хотя публичные позиции Украины и России выглядят несовместимыми, США по-прежнему верят в возможность компромисса даже в самом сложном вопросе - территориальном.

По словам собеседника издания, Уиткофф и Кушнер подробно проинформировали украинскую делегацию о встрече с Путиным и об идеях, которые могут сблизить стороны.

Вас также могут заинтересовать новости: