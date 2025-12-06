'Линия фронта размывается': Покровск стал эпицентром нового этапа войны, - The Telegraph

В городе исчезают четкие линии фронта, а война превращается в борьбу на расстоянии крика.

Покровск стал символом нового этапа российско-украинской войны - городского противостояния без очерченных линий, где небольшие группы диверсантов просачиваются в город, маскируются под гражданских или украинских военных и точечно разъедают оборону. Украинские подразделения живут в тумане подозрений и риска, где друг и враг могут оказаться в нескольких шагах, пишет The Telegraph.

"Мы проехали прямо мимо них", - говорит Иван, 21-летний пулеметчик из подразделения беспилотных систем "Волки Да Винчи", вспоминая момент, когда диверсанты выдали себя за украинских бойцов.

Такие ситуации в Покровске уже не исключение, а привычный ход событий.

Новый стиль войны

Аналитики отмечают, что российская армия перешла к модели "демеханизированной" войны. Вместо больших наступательных колонн, которые легко уничтожают дроны, россияне продвигаются группами по 3-5 человек.

"Линия фронта размывается", - объясняет финский аналитик Эмиль Кастехельми.

Разведдроны РФ ищут "дыры" в украинской обороне. Из-за недостатка личного состава и постоянного наблюдения с неба эти пробелы неизбежны. Российские группы заходят в город на велосипедах, мотоциклах, гражданских грузовиках или вообще пешком, используя туман и дождь в качестве прикрытия.

Хаос идентификации

В городе практически невозможно отличить врага от своих. Именно поэтому украинские бойцы возродили давнюю тактику проверочных слов, которые россиянам произнести сложно. Одно из ключевых - "паляниця".

Но даже это не всегда спасает.

Украинские войска рискуют открывать огонь по гражданским или собственным подразделениям. Один командир вспоминает случай, когда бойцам запретили стрелять по БМП, потому что "она своя". Позже выяснилось, что это была российская машина - ее уничтожили дроном только после уточнения.

В другом эпизоде украинская бригада ошибочно уничтожила собственные наземные беспилотники-"Термиты".

Рост угрозы и потери среди пилотов дронов

Дроны стали ключевым оружием в городе: они обнаруживают диверсантов и наносят удары по их укрытиям. Поэтому российские группы первыми пытаются выйти на позиции украинских операторов - и убивают их.

"Наш второй эшелон не работает, а он дает 90% ударов", - говорят военные. Без этих ударов украинцам труднее уничтожать разведывательные группы на подходе к городу.

Серые зоны и потеря контроля

По оценкам проекта Deep State, Россия уже контролирует как минимум половину Покровска, остальные территории - серая зона. Нет ни одного района полностью под украинским контролем.

Президент Зеленский оценивал количество вражеских диверсантов в городе в 300 человек, но военные считают реальную цифру выше.

Украина пытается стабилизировать ситуацию

Украинские войска перебросили в город элитные подразделения. "Азов" пытался стабилизировать фронт летом, спецназовцы ГУР прибывали на Black hawk, чтобы восстановить логистику. Но российская тактика медленного, постоянного проникновения дает свой эффект.

Покровск остается ключевой точкой перед потенциальными ударами РФ на Краматорск и Славянск. Но аналитики не ожидают быстрого российского прорыва - тактика инфильтрации медленная.

"Если вы просто продвигаете пехоту, на каком-то уровне вас остановят", - объясняет Кастехельми.

Захват Покровска сам по себе не открывает России путей к стремительному захвату Донбасса. Однако эта тактика имеет одно опасное преимущество: ее чрезвычайно трудно остановить.

Как сообщал УНИАН, на Покровском направлении ситуация остается достаточно сложной из-за огромного количества российских штурмов.

Проект DeepState сообщал, что российские пропагандисты уже приехали и начали снимать репортажи из центра и юга Покровска. На видео можно увидеть, как местные благодарят россиян за приход "русского мира".

