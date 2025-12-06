Массированный удар РФ по Украине: есть раненые, в Фастове прилет по железной дороге

В настоящее время "Укразализныця" в оперативном порядке меняет маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город.

Российские оккупанты еще с ночи наносят воздушные удары по Украине. Сейчас тревога объявлена по всем областям. Уже есть данные о раненых и повреждениях железнодорожной инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, для воздушной атаки россияне задействовали как беспилотники. так и ракеты. В частности, большинство областей подвергаются атаке беспилотниками. Также армия РФ осуществила пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков.

В настоящее время в Луцке по дронам работает противовоздушная оборона, сообщил городской голова Игорь Полищук. Впоследствии мэр добавил, что в городе раздался взрыв. Загорелись продуктовые склады в одном из микрорайонов города.

Видео дня

Также, "Шахеды" летят на Староконстантинов.

Кроме этого, "Укрзализныця" сообщила, что в связи с массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове оперативно меняются маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город.

"Задержки пока контролируемые, а наши диспетчеры позаботятся о возможных пересадках. Просим внимательно слушать объявления железнодорожников на вокзалах и в поездах. Движение не останавливается", - говорится в сообщении.

В настоящее время, по данным Воздушных сил, ракеты летят курсом на запад, а также на Киевщину.

Как сообщил председатель Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, в области уже известно о 3 раненых. Так, по его данным, две женщины получили ранения в Вышгородском районе. Одна из них - женщина 1979 года рождения госпитализирована в местную больницу. Другой раненой 40 лет, она получила рваную рану щеки.

Еще один раненый в Фастове - это мужчина 1983 года рождения. Он обошелся без госпитализации.

Воздушные удары россиян

28 ноября на Днепропетровщине россияне убили двух человек во время очередной атаки, еще двое пострадали.

А неделю назад враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры с применением ударных БпЛА, ракет. Как тогда сообщали в Воздушных силах, основным направлением удара была Киевщина.

Вас также могут заинтересовать новости: