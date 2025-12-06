Сегодня спрос на лимузины такого типа ослабевает из-за их чрезмерной стоимости.

Длинный лимузин - один из самых очевидных символов кричащей роскоши. Снять такую машину для свадьбы или на другое выдающееся событие - самый простой способ показать, что у вас с деньгами все в порядке. Как именно делают такие необычные автомобили, рассказывает издание Slashgear.

В наши дни классический длинный лимузин стал редкостью: его вытеснили так называемые "пати-басы" (автобусы для вечеринок) и крупногабаритные премиум-внедорожники, которые теперь чаще обслуживают знаменитостей и людей с деньгами. И хотя увидеть лимузин на дороге все еще возможно - это уже настоящая диковинка.

Одна из причин, почему длинные лимузины отмирают как явление, заключается именно в том, как их изготавливают.

Разобрать и растянуть

Первое, что следует знать об изготовлении длинного лимузина - это то, что подавляющее большинство из них являются результатами работы специализированных автомобильных ателье, а не автозаводов. В большинстве случаев покупается обычный седан премиум-класса (в классике это Cadillac, Lincoln или Chrysler, хотя бывают варианты на базе внедорожников, например Hummer), а потом с ним делают то, на что слабонервным лучше не смотреть.

Процедура стартует с почти полной разборки машины до ее "скелета": демонтируют салон, трансмиссию, топливный бак и т.д. А дальше происходит самое невероятное - кузов распиливают пополам. Полученные половинки насаживают на новую удлиненную раму и начинают заполнять образовавшийся между ними пробел: монтируют удлиненный канал карданного вала, создают каркас для дополнительных боковых и крышных панелей, а также пол.

После того, как новый каркас сварят и соединят с оригинальными частями, добавляют боковые панели, остекление, красят и доводят экстерьер до идеального состояния. Затем наступает очередь интерьера: устанавливают мягкие сиденья, гаджеты, экраны, звуковые системы, декоративное освещение и другие элементы комфорта.

Исчезающее искусство

Способ, которым создаются длинные лимузины, действительно впечатляет, но в то же время раскрывает причину упадка классических лимузинов. Превращение седана в такое произведение автомобильного искусства требует колоссального ручного труда и сложных кузовных работ. Причем не первого попавшегося автомеханика, а высококвалифицированных мастеров своего дела. И это уже не говоря о стоимости обустройства салона фактически с нуля - из очень дорогих материалов и гаджетов.

В отличие от этого, пати-басы - это по сути компактные автобусы, которые могут предоставить тот же уровень роскоши, но с еще более высоким уровнем комфорта и для большей компании. В последнее время они начали вытеснять лимузины из сегмента люксового автопроката для свадеб и других торжеств.

Ну а там, где пати-басы не очень уместны, например, для перевозки официальных лиц, на первый план выходят гигантские внедорожники вроде GMC Yukon или Cadillac Escalade, которые предлагают уровень комфорта лимузина без необходимости в сложной кастомизации.

