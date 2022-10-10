Число жертв и пострадавши пока что неизвестно.

Российские оккупанты утром в понедельник, 10 октября, устроили массированную атаку по городам Украины. Под удар попал и Киев.

Ракетная атака по Киеву

Сначала жители столицы сообщили, что в Киеве прогремели три взрыва. Также появились фото и видео с сильным задымлением в одном из районов.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Шевченковском районе.

Видео дня

"Несколько взрывов в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже", - говорится в сообщении в Telegram.

Кроме того, министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в своем Twitter о ракетном обстреле центра Киева.

Позже пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии "Суспільному" сообщила о жертвах и пострадавших.

"Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах. Информация уточняется", - указано в сообщении.

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас опубликовал фото с места инцидента в Киеве, котором видно серьезный пожар – горят автомобили.

Момент удара по Киеву попал в прямой эфир BBC.

По данным журналистов, по Киеву попали две ракеты – одна из них упала на улице Владимирской возле памятника Грушевскому. Удар пришелся по дороге, где в этот момент находились гражданские автомобили.

Из-за взрывов все подземные станции метро Киева работают как укрытия. Движение поездов по красной линии приостановлено.

"Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная" - "Золотые ворота", - говорится в сообщении КГГА

О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно.

После взрывов жители Киева сообщили о перебоях с электричеством и интернетом.

Отмечется, что еще одна ракета попала в детскю площадку в одном из районов Киева.

По состоянию на 08:45 в результате обстрела в Шевченковском районе погибли восемь человек и 24 травмированы, возник пожар шести автомобилей и более 15 авто повреждены. Привлечены 30 человек и шесть единиц техники ГСЧС.

В соцсетях публикуют видео взрыва возле так называемого "моста Кличко". На данный момент не известно, пострадало ли сооружение.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что в результате обстрела центра Киева повреждено здание филармонии, музеев Ханенко и Шевченко.

Взрывы в Днепре

Несколько взрывов прогремело несколько взрывов. Над городом поднимается дым.

По меньшей мере пять взрывов слышали во время воздушной тревоги. По предварительным данным, есть прилеты. По словам очевидцев, после взрыва начался пожар. В частности, сообщается о "прилете" ракеты в пригороде.

Взрывы в Житомире

"В Житомире звуки взрывов! Не выходите из укрытий!" - говорится в сообщении.

Взрывы в Хмедьницком

Также известно о звуках взрывов в Хмельницком.

"Хмельницкой области было слышно взрывы. Работает ПВО. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!" - написал в своем Telegram-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Как передает "Суспильне Хмельницкий", в некоторых микрорайонах город исчез электроснабжение.

Взрывы во Львове

Во Львове и области утром 10 октября прогремели врзрывы. В некоторых районах города пропал свет.

Взрывы в городе также подтвердил мэр Андрей Садовой. По его словам, над городом работает ПВО.

Тем временем во Львовских Telegram-каналах сообщают о массовых проблемах с энергоснабжением.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что зафиксировано попадание по объектам энергетической инфраструктуры.

"Официально: зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации со временем", - указано в сообщении.

Он призвал жителей Львовщины оставаться в укрытиях. Есть угроза новых ракетных ударов. При этом местные жители сообщают о проблемах с электроснабжением и связью в регионе.

Взрывы в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что предварительно, зафиксировано три прилета по Харькову. Удары пришлись по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение.

При этом он указал, что специалисты облэнерго, коммунальщики делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова.

Взрывы в Одессе

О взрывах в Одессе сообщают местные Telegram-каналы. По предварительным данным, работает ПВО. Есть информация об использовании оккупантами беспилотников

Взрывы на Сумщине

В Конотопе были слышны взрывы. Председатель Сумской ОВА призвал не писать о местах прилетов и оставаться в укрытиях.

Взрывы в Полтаве

Глава ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в Полтавской области после взрывов перебои со светом и водой. Все соответствующие службы работают.

Взрывы в Кривом Роге

В Кривом Роге работает ПВО. Как сообщил начальник военной администрации Александр Вилкул, есть сбитые ракеты.

Реакция Зеленского на атаку россиян

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины.

"229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Вообще. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве", - говорится в сообщении.

Он напомнил, что воздушная тревога объявлена по всей Украине.

"Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - подытожил президент.

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