США отправили 'ядерного разведчика' к побережью России: что известно о миссии самолета

Полет спецсамолета состоялся на фоне новых ядерных сигналов из Москвы и Вашингтона.

Соединенные Штаты перебросили в Японию специализированный самолет WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц и фиксации ядерной деятельности. В четверг его зафиксировали во время полета у тихоокеанского побережья России - на курсе, где регулярно мониторят потенциальные ядерные испытания, пишет Newsweek.

WC-135R, известный под прозвищем "Nuke Sniffer" ("Ядерный снифер"), собирает твердые и газообразные выбросы для контроля соблюдения Договора об ограниченном запрещении ядерных испытаний. Самолет временно базируется в Японии после развертывания в конце ноября.

Почему это важно

Полет произошел после приказа Владимира Путина оценить готовность России к возможным полномасштабным ядерным испытаниям - ответ на директиву президента США Дональда Трампа о возобновлении американских тестов.

Оба государства формально остаются сторонами двух соглашений - Договора 1963 года о запрете атмосферных и подводных испытаний и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года. Но все более частые сигналы из Москвы и Вашингтона свидетельствуют об ослаблении режима контроля над ядерными взрывами.

Маршрут полета: исчез над Хоккайдо и появился над Охотским морем

По данным Flightradar24, самолет с бортовым номером 64-14829 в четверг вылетел с авиабазы Кадена на Окинаве и взял курс вдоль Японии в сторону России. После пролета над Хоккайдо его стало невозможно отслеживать - пока через восемь часов он снова не появился уже над Охотским морем, возвращаясь в направлении Японии.

Аналитик OSINT @MeNMyRC1 сообщил, что это был второй полет WC-135R с момента развертывания в Японии. Первый произошел в понедельник, а нынешний сопровождал воздушный танкер, что увеличило продолжительность миссии.

Что известно о Constant Phoenix

Во флоте США есть только три таких самолета. Борт 64-14829 вошел в состав в 2023 году, заменив старые WC-135W. Они выполняют задачи по "сбору ядерных проб с воздуха" - фиксируют даже слабые следы радиоактивности.

Миссии WC-135R регулярно проводят над Дальним Востоком, Средиземным морем, полярными регионами, а также возле Индии, Африки и Южной Америки.

В августе такой самолет, размещенный в Британии, заметили над Баренцевым морем возле Новой Земли - района, где Россия тестирует крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник". Москва заявляет, что последний ее запуск состоялся 21 октября и длился 15 часов.

Что говорят эксперты

Аналитик @MeNMyRC1 объясняет, что Constant Phoenix используется как для обнаружения следов ядерных испытаний, так и для фиксации радиоактивных выбросов после аварий - вроде Чернобыля или Фукусимы.

ВВС США отмечают, что самолет может в реальном времени обнаруживать радиоактивные "облака" благодаря специальному оборудованию и системам сбора воздуха.

Пока неясно, продолжит ли WC-135R выполнять миссии вблизи Дальнего Востока России - или же отправится в районы ядерной активности Китая и Северной Кореи.

Ядерные маневры США - последние новости

Как сообщал УНИАН, американский стратегический бомбардировщик В-52Н Stratofortress выполнил учебный полет в небе над Финляндией вблизи границы с Россией.

Перед этим над долиной Оуэнс в штате Калифорния, США в небе заметили бомбардировщик B-52 с крылатой ракетой, которая напоминает рендер новой малозаметной крылатой ракеты AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) для ВС США. В Воздушных силах США планируют, что новая ракета AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) должна заменить устаревшие запасы ракет с ядерной боевой частью ALCM версии B.

