Отмечается, что владельцы обменников будут оперативно корректировать курсы.

Курс доллара в Украине в субботу, 6 декабря, в большинстве обменников будет находиться в пределах - прием от 41,90 до 42,10 гривни и продажа от 42,20 до 42,40 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах - прием от 48,90 до 49,10 гривни и продажа от 49,25 до 49,50 гривни.

"В условиях напряженной военно-политической и экономической ситуации в Украине владельцы обменников расширят спред между курсами покупки и продажи, как по доллару, так и по евро до уровней в 20−35 копеек", - объяснил эксперт.

Видео дня

По его словам, оптовые обменники продолжат работать со разницей между покупкой и продажей по обеим валютам в пределах около 20 копеек, но также будут оперативно корректировать курсы в зависимости от ситуации на международных рынках и индивидуальных задач.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,06 гривни за доллара. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 49 гривень за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 42,08/42,11 грн/долл., а евро - 49,05/49,06 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: