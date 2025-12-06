"Укрзализныця" обнародовала список поездов, которые будут курсировать по сокращенному маршруту, или вообще временно не будут курсировать.

Ночью российские оккупанты нанесли прицельный удар по железнодорожной инфраструктуре. В частности разрушениям подверглась узловая станция Фастов и пригородный подвижной состав.

"Обошлось без человеческих потерь, однако движение пригородных поездов затруднено, вводим оперативные изменения в эти сутки", - отметили в "Укрзализныце".

Перевозчик детализировал, что ограничивается движение пригородных маршрутов со стороны столицы по станции Мотовиловка, со стороны Казатина - по станции Кожанка, из Мироновки - по станции Фастов-2.

Вместо маршрутов Киев - Фастов-1 организовано челночное движение Киев - Мотовиловка.

"Региональный поезд №892 Фастов - Славутич устанавливаем в сообщении Боярка - Славутич, график движения остается без изменений", - говорится в сообщении.

Временно поезда не будут курсировать в направлениях Житомира и Василькова. В частности, речь о рейсах:

№6491 Фастов-1 - Житомир;

№7034 Житомир - Киев-Пас. (Пригородный);

№7037 Киев-Пас. (Пригородный) - Житомир;

№6042 Васильков-Центр - Киев-Пас. (Пригородный);

№6041 Киев-Пас. (Пригородный) - Васильков-Центр;

№6046 Васильков-Центр - Киев-Пас. (Пригородный);

Также из-за вынужденной замены подвижного состава на черниговский временно не будет сообщения между Черниговом и Славутичем:

№6851 Чернигов - Славутич;

№6854 Славутич - Чернигов;

№6853 Чернигов - Славутич;

№6856 Славутич - Чернигов.

"Максимально сохраняем движение в области и просим внимательно следить за обновлениями на официальных страницах УЗ", - обратился к пассажирам перевозчик.

Удар оккупантов по Украине

Ночью россияне нанесли комбинированный удар по Украине. Ракеты и дроны летели на западные области и на Киевщину.

В настоящее время известно о трех раненых на Киевщине.

