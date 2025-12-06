Ночью российские оккупанты нанесли прицельный удар по железнодорожной инфраструктуре. В частности разрушениям подверглась узловая станция Фастов и пригородный подвижной состав.
"Обошлось без человеческих потерь, однако движение пригородных поездов затруднено, вводим оперативные изменения в эти сутки", - отметили в "Укрзализныце".
Перевозчик детализировал, что ограничивается движение пригородных маршрутов со стороны столицы по станции Мотовиловка, со стороны Казатина - по станции Кожанка, из Мироновки - по станции Фастов-2.
Вместо маршрутов Киев - Фастов-1 организовано челночное движение Киев - Мотовиловка.
"Региональный поезд №892 Фастов - Славутич устанавливаем в сообщении Боярка - Славутич, график движения остается без изменений", - говорится в сообщении.
Временно поезда не будут курсировать в направлениях Житомира и Василькова. В частности, речь о рейсах:
№6491 Фастов-1 - Житомир;
№7034 Житомир - Киев-Пас. (Пригородный);
№7037 Киев-Пас. (Пригородный) - Житомир;
№6042 Васильков-Центр - Киев-Пас. (Пригородный);
№6041 Киев-Пас. (Пригородный) - Васильков-Центр;
№6046 Васильков-Центр - Киев-Пас. (Пригородный);
Также из-за вынужденной замены подвижного состава на черниговский временно не будет сообщения между Черниговом и Славутичем:
№6851 Чернигов - Славутич;
№6854 Славутич - Чернигов;
№6853 Чернигов - Славутич;
№6856 Славутич - Чернигов.
"Максимально сохраняем движение в области и просим внимательно следить за обновлениями на официальных страницах УЗ", - обратился к пассажирам перевозчик.
Удар оккупантов по Украине
Ночью россияне нанесли комбинированный удар по Украине. Ракеты и дроны летели на западные области и на Киевщину.
В настоящее время известно о трех раненых на Киевщине.