Ирина отметила, что для нее теперь начинается новый этап в жизни.

Экс-участница 14 сезона романтического шоу "Холостяк" и предпринимательница Ирина Кулешина вышла на связь после вылета из шоу.

Напомним, что в 8 выпуске реалити Тарас Цымбалюк не дал ей розу. За шаг до знакомства с родителями девушка уехала домой. Ирина прокомментировала решение актера в своем Instagram так:

"Моя история на проекте завершена. И я рада, что она завершилась до знакомства с родителями. Потому что для меня познакомить мужчину с родителями - это весомый шаг. Это о серьезности. Об ответственности. О настоящих намерениях. На проекте вы увидели одну грань меня. Каждый видит ровно столько, сколько ему позволяют увидеть. А я - значительно глубже".

Предпринимательница также поблагодарила Тараса и создателей проекта за опыт. Она добавила, что теперь для нее начинается новый этап в жизни.

Видео дня

"Я благодарна за этот опыт. Он научил меня многим вещам - не только об отношениях, но и о себе. И знаете что? Время - самый ценный ресурс. И очень важно не тратить его там, где нет отклика в сердце. Поэтому я ставлю точку в этой главе. И начинаю свою новую - лучшую", - написала Кулешина.

Напомним, недавно экс-участница "Холостяка" Ольга Дзундза прокомментировала свой вылет.

Вас также могут заинтересовать новости: