Урсула фон дер Ляйен вместе с канцлером Германии Фрадрахом Мерцем убеждали бельгийского премьера Барта Де Вевера согласиться на этот кредит.

Финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза имеет центральное значение для безопасности на континенте.

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила по итогам встречи с канцлером Германии Фрадрахом Мерцем и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

Она детализировала, что главной темой переговоров было использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

"У нас состоялся очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу. Особое положение Бельгии по использованию замороженных российских активов является неоспоримым и должно быть решено таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск", - отметила она.

Глава Еврокомиссии анонсировала, что вопрос использования российских активов продолжат обсуждать на заседании Европейского совета 18 декабря.

Репарационный кредит для Украины

4 декабря стало известно, что Евросоюз изменил план по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине. Там пытаются учесть позицию Бельгии, которая боится россиян.

А вчера канцлер Германии Фридрих Мерц срочно поехал в Брюссель, чтобы убедить Бельгию поддержать выделение 165 млрд евро для Украины из замороженных российских активов в рамках "репарационного кредита".

