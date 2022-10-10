Путин заявил, что ударам подверглись объекты энергетики и якобы объекты "военного управления и связи".

Российский диктатор Владимир Путин признал нанесение по украинским городам и объектам критической инфраструктуры массированного удара утром 10 октября.

Об этом он заявил сегодня во время обращения к россиянам.

Путин заявил, что ударам подверглись объекты энергетики и якобы объекты "военного управления и связи".

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"Сегодня утром по предложению Минобороны и по плану Генштаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", - сказал он.

В этом же обращении Путин пригрозил Украине новыми ударами, фактически признав, что утренний терор украинских городов связан з подрывом Крымского моста.

"В случае продолжения попыток на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть в этом никаких сомнений", - ответил кремлевский диктатор.

Накануне Путин назвал "терактом" подрыв на Крымском мосту, вследствие которого была обрушена часть автодорожного полотна.

Вслед за этим в Кремле не стали отвечать, находится ли Крымский мост под "ядерной парасолькой". Такое рассуждение секретарь Путина Дмитрий Песков назвал "неверной постановкой вопроса".

Тем не менее западные журналисты допускали, что взрывы на Крымском мосту Путин расценит как "личную обиду" и будет жестоко мститься.

Массированный удар по Украине

Сегодня утром Россия нанесла серию ракетных ударов по центру Киева, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольськой, Житомирской областях.

Только в Киеве уже известно о не менее 5 погибших и десятках раненых.

Оккупанты целились в объекты критической инфраструктуры. В НЭК "Укрэнерго" предупредили граждан о перебоях с электроэнергией.

Всего в понедельник утром враг выпустил по украинским областям 83 ракеты из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода. 43 ракеты сбили украинские силы ПВО.

Оккупанты также пустили 17 иранских дронов-камикадзе из Крыма и Беларуси. Три БПЛА "приземлили" над Одессой.

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