Теплые поздравления с Днем святого Николая, которыми можно порадовать родных и друзей.

6 декабря в Украине согласно новому церковному календарю отмечают большой праздник - День святого Николая. Не менее любим он и в народе - эту дату ждут с особым теплом, ведь она приносит надежду, благословение и маленькие чудеса в каждый дом. Мы собрали красивые пожелания и авторские картинки с Днем святого Николая, которыми можно поздравить с праздником родных и близких.

С Днем святого Николая - поздравления своими словами

С Днем Николая!

Пусть святой Николай заглянет в ваш дом этим тихим зимним вечером и оставит в нем мир и добрую надежду. Желаем вам душевного спокойствия, искренних людей рядом и благополучия во всем. Пусть Господь оберегает вас от испытаний и дарует нам всем мир.

Поздравляю с праздником святого Николая!

Пусть в этот светлый день сердце наполнится чистым светом, а дом – спокойствием. Пусть Божья благодать мягко коснется вашей жизни, и в ней поселится мир, который не зависит от обстоятельств, и радость, которая приходит сама собой.

С Днем святого Николая!

Пусть в твою жизнь войдут маленькие чудеса, которые сделают будни светлее и легче. Пусть Николай Чудотворец всегда будет рядом с тобой, в те моменты, когда ты будешь нуждаться в поддержке, пусть он услышит твои молитвы и откроет дорогу добрым переменам. Пусть этот день станет началом новой и радостной страницы жизни.

С Днем святого Николая!

Пусть каждое желание и каждая молитва, что идет от сердца, будут услышаны. Желаю тихой радости, здоровья и мягкого света, который будет сопровождать вас в любых начинаниях.

С Николой Зимним!

Пусть святой принесет в ваш дом мир, достаток и легкое дыхание счастья. Пусть исчезнут тревоги и беды, вместо них придет ясность и уверенность. Пусть Божья милость станет вашей тихой защитой, а рядом всегда будут люди, которые приносят свет и доброту.

С праздником святого Николая!

В этот святой день, когда мы отмечаем праздник Николая Чудотворца и День украинских защитников, желаю, чтобы наши дома наполнились теплом и радостью. Пусть святой отводит беды, возвращает домой наших героев и хранит Украину, подтверждая, что все в руках Божьих. Да хранит нас всех Господь!

Всех Николаев - с праздником!

Пусть святой чудотворец наполняет чудесами вашу жизнь, даруя каждый день нечаянные радости. Желаем вам света, добра и щедрых небесных благословений!

Поздравления с Днем святого Николая - картинки

