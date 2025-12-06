То, начинается ли день человека с застилания кровати, может рассказать о нем много интересных деталей.

Хотя и доказано, что застилание кровати утром улучшает настроение, защищает психическое здоровье и снижает уровень стресса, это не означает, что те, кто этого не делает, ведут нездоровый образ жизни. На самом деле люди, которые не застилают постель каждое утро, обычно имеют определенные особые черты характера, пишет Your tango.

Издание отмечает, что в некоторых случаях люди, которые не застилают кровать, могут даже способствовать созданию более здорового пространства в спальне, свободного от пыли и бактерий. Как правило, они распространяются, когда кровать плотно застелена.

Также издание перечислило черты характера у людей, которые не застилают кровать ежедневно:

Видео дня

1. Неприхотливы

Они не испытывают давления, чтобы всегда иметь опрятное и стерильное жилье. Они могут время от времени застилать кровать и регулярно убирать, но не напрягаются с этой задачей с самого утра, если это для них не имеет особого значения. Добавляется, что они могут процветать в условиях определенного беспорядка.

2. Более креативные

Жизнь среди управляемого беспорядка часто является более здоровой для творческого ума, что дает им вдохновение, которое пропускают другие чрезмерно опрятные люди. То есть, некоторые люди могут делать это намеренно, потому что знают, что их творчество лучше всего развивается в естественной среде обитания.

3. Склонны к глубокому самоанализу

Тогда как человек, который всегда живет в состоянии тревоги или избегает одиночества из-за страха перед собственным обществом, может полагаться на эстетические утренние ритуалы, такие как застилание кровати, люди, склонные к самоанализу больше беспокоятся о своих ощущениях, а не о том, как выглядят в глазах других.

4. Эмоционально уравновешенные

Некоторые люди застилают кровати, чтобы в конце дня почувствовать удовлетворение от проделанной работы и спокойствие, даже если все остальное пошло не так. Но если человек эмоционально уравновешен, чтобы принять вызовы и трудности, тогда состояние его кровати, когда он возвращается домой, не является достаточной причиной, чтобы вывести его из равновесия.

5. Комфорт на первом месте

Хотя множество экспертов часто подчеркивают важность выхода из зоны комфорта для достижения целей и личного роста, иногда комфорт и безопасность - это именно то, что нам нужно.

Такие люди часто готовы быть спонтанными и выходить из своей зоны комфорта, когда это необходимо, но дома они делают выбор, который ставит их комфорт на первое место

6. Постоянно думают об общей картине

Такие люди часто вдохновляются и получают энергию от больших ритуалов и рутин. Их не мотивируют мелкие привычки по уборке или даже застилание кровати по утрам, потому что их решения формируются в контексте более глобальных чувств, эмоций и опыта.

7 Они уверены и довольны собой

Люди, которые не застилают кровать каждое утро, вероятно, имеют собственную структуру и распорядок дня, которые добавляют ценности их жизни. Они не должны выполнять ритуалы, которые не предназначены для них, или стереотипные процедуры уборки для ощущения внутренней безопасности, поскольку их самосознание и внутренняя безопасность могут сделать это за них.

8. Спонтанные

Согласно исследованию, проведенному OnePoll, спонтанные люди часто имеют более счастливый образ жизни, чем те, кто строго придерживается рутины. Без сомнения, такие люди могут ценить преимущества упорядочения и поддержания чистоты в своем пространстве, но если появляется спонтанная идея или возможность, они не пропустят ее только ради соблюдения жесткой рутины.

9. Не боятся несовершенства

Исследование по когнитивно-поведенческой терапии указывает, что хотя люди, которые постоянно придерживаются перфекционистских стандартов, вероятно, сталкиваются с большей тревогой и эмоциональной перегрузкой, человек, который спокойно относится к ошибкам и несовершенству, может быть более уверенным в себе и чувствовать себя более защищенным.

Они не против потакать "несовершенным" привычкам для комфорта и даже отходить от жестких рутин, когда есть потребность восстановить связь с собой.

10. Добрые к себе

Люди, которые не застилают постель каждое утро, часто постоянно сочувствуют себе - ставя собственное эмоциональное благополучие и счастье выше произвольных утренних ритуалов и ожиданий.

11. Живут настоящим

Люди, которые осознают себя, живут настоящим и имеют достаточный эмоциональный интеллект, чтобы замечать и реагировать на свои эмоции в данный момент, часто отказываются застилать постель в определенные дни.

Они не привязывают себя к нереалистичным утренним рутинам и ожиданиям, потому что понимают, насколько важен комфорт для настроения на весь день.

Другие интересные советы от психологов

Ранее УНИАН сообщал, что психологи отметили, что выбор человека ванны вместо душа расскажет не только о гигиене. Оказалось, что выбор зависит от более глубоких эмоциональных и поведенческих паттернов человека.

Также мы писали, что терапевт Сара Эпштейн дала советы по общению с токсичными родственниками, если человек не может прекратить контакт с ними полностью. Ее советы помогут не навредить собственному здоровью в подобных случаях.

Вас также могут заинтересовать новости: