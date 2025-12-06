Ольга также ответила, жалеет ли об участии в шоу.

Бывшая участница 14 сезона романтического шоу "Холостяк", фитнес-тренер и мастер спорта по легкой атлетике по прыжкам в высоту Ольга Дзундза отреагировала на свой вылет из шоу.

Не секрет, что в 8 выпуске проекта главный герой Тарас Цымбалюк решил попрощаться сразу с тремя девушками. Одной из них стала Ольга, которая была на свидании "на вылет". Актер отметил, что фитнес-тренер постоянно все контролирует, не может расслабиться рядом с ним и не открывается. Поэтому не видит смысла продолжать тратить свое и ее время, и отправил домой.

Экс-участница уже отреагировала на завершение своего участия в шоу в Instagram.

Видео дня

"Я не получила розу и это норм. Потому что эта история не о проигрыше, а о честности. Мой характер сформировался там, где не было возможности "расслабиться" или слабеть. Но внутри меня есть другая, нежная, спокойная, тихая. Просто она открывается не всем. И я знаю: появится именно тот человек, рядом с которым я смогу перестать все держать в своих руках. Тот, с кем мне не придется управлять, решать, контролировать. Тот, с кем я наконец-то выдохну и позволю себе просто быть женщиной, без планов, без напряжения, без "я сама". Тот, кому я смогу доверить свое сердце и свою тишину", - отметила Ольга.

Она также добавила, что не чувствовала с Цымбалюком особой связи. Однако не жалеет о своем участии в реалити, ведь это стало для нее интересным вызовом.

"Между нами с Тарасом не было того особенного вайба. Той внутренней синхронности, которая либо есть, либо ее нет. Посмотрев на себя со стороны, я четко увидела: мы просто разные. И это нормально. Я не жалею ни на секунду. Этот проект дал мне новый взгляд на себя, на свои реакции, на свои сильные и слабые стороны. Я горжусь тем, что решилась. И горжусь тем, что была настоящей. Никогда нельзя опускать руки. Мне 39 лет. У меня двое детей. И я все равно пошла туда, где многие сказали бы: "Нет, это не для тебя". А я себе доказала: возможно все. В любом возрасте", - написала экс-участница.

Напомним, ранее экс-участница "Холостяка" Юлия прокомментировала резкую реакцию Цымбалюка на ее решение уйти из шоу.

Вас также могут заинтересовать новости: