2026 год станет "космической перезагрузкой" и временем новых начинаний.

Новый 2026 год, по словам нумерологов, открывает мощный цикл обновления. После тяжелого 2025-го, который считался энергетически насыщенным 9-м годом завершений, мир переходит в Первый универсальный год - время стартов, решимости и лидерских качеств. Именно число 1, подсчитанное из цифр 2026 (2+0+2+6=10; 1+0=1), формирует главное настроение следующих 12 месяцев, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Эксперты называют это "новой страницей", которую каждый может заполнить по-своему. В 2026-м особенно важно брать инициативу, действовать смело и не бояться начинать сначала.

Ключевые даты 2026 года с вибрацией числа 1

Нумерологи выделяют 39 дней, когда энергия числа 1 будет максимально сильной. Это дни, когда сумма месяца и числа сводится к 1, и такие даты считают благоприятными для важных решений, стартов, встреч, изменений и начинаний. Среди них - 01.09, 18.01, 27.02, 03.07, 04.06, 05.05, 12.07, 20.08, 29.09, 08.11, 07.12 и другие.

Прогноз на 2026 год для каждой даты рождения

Рожденные 1, 10, 19, 28 - год самовыражения

Это ваше время. Энергия года полностью совпадает с вашим числом рождения. Нумерологи советуют рисковать и браться за новые цели, ведь инициатива обещает большие результаты.

Рожденные 2, 11, 20, 29 - устанавливайте границы

Возможно внутреннее напряжение из-за столкновения мягкой энергии числа 2 с амбициозной энергией года. 2026-й требует научиться ставить себя на первое место.

Рожденные 3, 12, 21, 30 - доверяйте собственным способностям

Год подтолкнет демонстрировать интеллект, креативность и браться за новые идеи. Возможны сомнения, но именно экспериментирование откроет вам новые двери.

Рожденные 4, 13, 22, 31 - выход из зоны комфорта

Практичных людей числа 4 год призывает к смелости. Лучшее, что можно сделать - рискнуть там, где обычно выбираете осторожность.

Рожденные 5, 14, 23 - время для экспериментов

1-й год поддерживает изменения, путешествия, новые роли и открытия. Это период поиска себя и активного саморазвития.

Рожденные 6, 15, 24 - связи и отношения

Энергия года поощряет к новым знакомствам и укреплению уже существующих связей. Нужно действовать - встречаться, общаться, проявлять инициативу.

Рожденные 7, 16, 25 - применяйте уроки жизни

2025 дал много опыта - теперь время воплощать его в практику. Это год духовной зрелости и понимания собственного пути.

Рожденные 8, 17, 26 - год достатка

Финансовые и материальные вознаграждения возможны, если сохранять баланс и не поддаваться эго. Повышение, подарки, прибыль - все это может прийти в 2026-м.

Рожденные 9, 18, 27 - новый старт после тяжелого года

После испытаний 2025-го наступает облегчение. 2026 год поможет восстановить уверенность, независимость и двигаться вперед без страха.

