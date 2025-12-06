Введение в рацион определенных продуктов может повлиять на здоровье.

Питание играет ключевую роль в контроле и поддержании здорового кровяного давления, ведь оно влияет на функцию кровеносных сосудов, воспаление и метаболизм. Среди продуктов, которые положительно влияют на артериальное давление, есть один, который вы, возможно, не используете, и это имбирь, пишет Eatingwell в материале, содержание которого проверила и подтвердила диетолог Кейти Дэвидсон.

"Имбирь содержит несколько биоактивных соединений, главным образом гингеролы и шогаолы, которые помогают положительно влиять на кровяное давление с помощью нескольких механизмов", - говорит магистр наук, дипломированный специалист Мишель Рутенштейн, ссылаясь на данные исследования, опубликованного на страницах ScienceDirect.

Издание назвало три преимущества имбиря, благодаря которым он помогает контролировать давление.

1. Имбирь помогает расслабить кровеносные сосуды

Имбирь содержит более 400 биоактивных соединений, в том числе гингеролы и шогаолы, которые могут поддерживать здоровье сердца. Исследование, вышедшее на страницах Cureus, показало, что эти соединения могут способствовать расслаблению стенок кровеносных сосудов и незначительному снижению кровяного давления. Однако ученые изучали влияние на здоровье больших доз имбиря, а не тех, которые мы обычно потребляем с пищей, поэтому не известно, будут ли эти меньшие дозы иметь такой же эффект, отмечает издание.

Зарегистрированный диетолог Минди Хаар также отметила, что потенциальные преимущества имбиря наблюдались преимущественно у молодых людей без других заболеваний, таких как диабет второго типа.

2. Имбирь может уменьшить воспаление

Гингеролы, шогаолы и другие соединения обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь защитить кровеносные сосуды от окислительного повреждения, говорит Рутенштейн.

Однако и в этом случае большинство исследований сосредотачивались на имбирных добавках, а не на имбире в продуктах питания или напитках, поэтому непонятно, обеспечивает ли употребление пищевого имбиря такие же преимущества.

Впрочем, достоверно известно, что включение имбиря в рацион поможет поддержать общее здоровье.

3. Имбирь может заменить соль

Имбирь придает блюдам насыщенный, ароматный вкус, что поможет вам уменьшить потребление соли и ингредиентов с большим содержанием натрия.

Поскольку, по данным Американской ассоциации сердца, употребление чрезмерного количества соли может способствовать хронически высокому кровяному давлению, то добавление имбиря или других насыщенных приправ - простой способ улучшить вкус, одновременно поддерживая здоровье сердца.

Сколько имбиря следует употреблять

Поскольку исследования все еще не пришли к окончательному выводу о пользе имбиря для коровьего давления, то однозначно трудно сказать, какое количество имбиря следует употреблять для здоровья. В целом, как отметило издание, улучшение кровяного давления часто наблюдается примерно при 3 граммах сырого имбиря в день, что составляет около 1,5 чайной ложки.

"Нужно провести больше исследований, чтобы дать окончательный ответ, и каждый человек должен проконсультироваться со своим врачом", - подчеркнула Хаар.

Всем ли безопасно употреблять имбирь

Имбирь, как правило, безопасен в умеренных количествах, но высокие дозы могут взаимодействовать с определенными лекарствами, в частности с препаратами для разжижения крови и некоторыми препаратами для лечения высокого кровяного давления.

"Людям, принимающим лекарства от кровяного давления, следует внимательно следить за своим артериальным давлением, поскольку изменения в рационе, такие как добавление имбиря, могут привести к его слишком сильному снижению", - пояснила Рутенштейн.

Кроме того, по словам диетологов, иногда употребление большого количества имбиря может привести к расстройству желудка или другим проблемам с пищеварением.

Если у вас есть какие-то сомнения относительно имбиря или вы принимаете определённые лекарства, лучше всего - посоветоваться с врачом, прежде чем менять способ питания.

В то же время, говорят эксперты, надо помнить, что каким бы полезным ни был имбирь, добавление его в рацион не заменит медикаментозного лечения.

