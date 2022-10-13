Россияне пытаются починить поврежденную конструкцию.

Американская компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки Крымского моста, который недавно получил серьезные повреждения в результате взрывов.

Фотографии Maxar появились в Twitter.

"На сегодняшних снимках, сделанных в Крыму, видно ремонтные работы на железнодорожной ветке Крымского моста, а также на поврежденных участках пролета автодорожного/автомобильного моста", - говорится в сообщении.

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Спутник также зафиксировал транспортные средства, движущиеся по мосту, а также паром, который перевозит грузовики через Керченский пролив.

Взрывы на Крымском мосту: что известно

8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста произошел взрыв, после чего там начался сильный пожар. Известно, что на мосту обрушилась часть дорожного полотна.

В РФ утверждают, что причиной "бавовны" был взрыв грузовика. На мосту вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Страна-агрессор сообщала о гибель трех человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах отметил, что подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ. 9 октября президент РФ обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста.

10 октября Украина испытала массированного ракетного удара. Рашисты били по многим областям Украины. Сам Путин признал, что это было местью за Крымский мост.

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