Американская компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки Крымского моста, который недавно получил серьезные повреждения в результате взрывов.
Фотографии Maxar появились в Twitter.
"На сегодняшних снимках, сделанных в Крыму, видно ремонтные работы на железнодорожной ветке Крымского моста, а также на поврежденных участках пролета автодорожного/автомобильного моста", - говорится в сообщении.
Спутник также зафиксировал транспортные средства, движущиеся по мосту, а также паром, который перевозит грузовики через Керченский пролив.
Взрывы на Крымском мосту: что известно
8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста произошел взрыв, после чего там начался сильный пожар. Известно, что на мосту обрушилась часть дорожного полотна.
В РФ утверждают, что причиной "бавовны" был взрыв грузовика. На мосту вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Страна-агрессор сообщала о гибель трех человек.
Источник УНИАН в правоохранительных органах отметил, что подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ. 9 октября президент РФ обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста.
10 октября Украина испытала массированного ракетного удара. Рашисты били по многим областям Украины. Сам Путин признал, что это было местью за Крымский мост.