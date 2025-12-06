6 декабря - очень важная дата для Украины. Наверное, нет ни одного украинца, кто не знал бы, какой сегодня церковный праздник. В официальном государственном календаре наступает не менее значимое событие, посвященное всем военным. Также несколько интересных поводов для празднования есть на всемирном уровне.
Какой сегодня праздник в Украине
6 декабря с 1993 года отмечается День Вооруженных сил Украины. Праздник посвящается всем действующим и бывшим военнослужащим. Это не просто дата в календаре, а дань уважения подвигу сотен тысяч людей, которые встали на защиту Родины. Украинская армия демонстрирует невероятное мужество и отбивает атаки, с которыми не сталкивалась ни одна другая страна мира.
В День ВСУ стоит поздравить всех знакомых и близких военных не зависимо от вида войск. А также почтить память защитников, которые отдали жизнь в бою.
Какой сегодня праздник церковный
Православные и католики отмечают 6 декабря День святого Николая в честь знаменитого епископа города Миры Ликийские. Ещё при жизни священник прославился щедростью, бескорыстием и добротой к обездоленным. Считается, что он услышит любую искреннюю молитву.
По староцерковному стилю сегодня праздник святителя Амфилохия Иконийского и Григория Акрагантийского.
Какой сегодня праздник в мире
6 декабря наступает День рождения микроволновой печи. Без этого изобретения трудно представить современную жизнь. В честь праздника можно узнать больше о том, что готовить в микроволновке - о многих вариантах вы могли даже не догадываться.
Некоторые крупные праздники сегодня отмечаются в других странах: День независимости Финляндии, День Конституции Испании, День борьбы с насилием против женщин в Канаде, День полиции в Перу.
Какой сегодня праздник в народе
В Николаев день люди ожидали морозов, о чем говорят многие сегодняшние приметы:
- если выпал снег, то до Нового года не растает;
- похолодало - на Рождество тоже жди заморозков;
- чем сильнее снегопад сегодня, тем больше будет травы в мае.
Украинцы всегда с большим уважением относились к Николаю Чудотворцу, поэтому народный праздник сегодня в Украине посвящен именно ему. В ночь с 5 на 6 число святой приносит подарки детям и оставляет под подушкой.
Также в праздник 6 декабря принято совершать благие поступки, которыми был известен сам святой Николай. Верующие стараются быть добрее к окружающим, делают пожертвования на благотворительность. Есть трогательная традиция дня: отправить подарки от имени чудотворца детям-сиротам. Каждый человек может сам стать Николаем и подарить чудо.
Что нельзя делать сегодня
В такое большое церковное торжество не стоит тяжело физически работать, ругаться с близкими, пить алкоголь, обижать детей и животных. Также церковь не одобряет гадания в праздник сегодня, хотя магические практики остаются популярными у населения.