В ГСЧС раскрыли масштабы разрушений на объекте.

Всю ночь Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы находились под массированным обстрелом россиян, в результате чего ранения получили три человека.

Как говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в Фастове в результате удара возникли пожары, есть разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо.

Кроме того, спасатели добавили, что в селе Новые Петровцы, в результате попадания обломков БпЛА возник пожар в складском здании на площади 5500 кв. м. Также в этом населенном пункте произошло возгорание трех грузовых автомобилей, разрушен жилой дом и еще 6 домов повреждены.

А в селе Нежиловичи Бучанского района возник пожар и разрушение частного здания.

"Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются", - отметили спасатели.

Ночной удар по Украине

С вечера оккупанты начали атаковать Украину дронами, а под утро запустили ракеты. Под ударом находилась Киевская область и западные области.

К настоящему времени известно, что в Киевской области пострадали три человека. Также из-за атаки фастовский железнодорожный вокзал, изменен график движения поездов.

