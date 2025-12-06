Голуби имеют специализированные клетки, способные обнаруживать магнитное поле Земли.

Более века ученые пытаются выяснить, как голуби и другие птицы способны преодолевать огромные расстояния и не теряться. Оказалось, что это может объяснять строение их внутреннего уха. Ученые установили, что голуби имеют специализированные клетки, способные обнаруживать магнитное поле Земли и фактически превращать птиц в живые компасы. Об этом пишет Study Finds.

Исследователи из Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана заявили о возможном открытии механизма, который объясняет способность голубей ориентироваться на большие расстояния. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science, во внутреннем ухе птиц обнаружены специализированные клетки, способные реагировать на изменения магнитного поля Земли.

Отмечается, что во время экспериментов ученым удалось зафиксировать активность определенных нейронов в вестибулярной системе птиц, которая отвечает за баланс. Реакция возникала в ответ на переменное магнитное поле. Интересно, что она сохранялась даже в полной темноте. Это ставит под сомнение теорию, что магнитное чувство голубей основывается только на светочувствительных белках в сетчатке.

Видео дня

Команда ученых установила, что так называемые волосковые клетки второго типа в полукруглых каналах внутреннего уха способны регистрировать слабые электрические токи, которые возникают при движении головы в магнитном поле. Такие клетки содержат специальную разновидность кальциевого канала, подобную той, которую используют акулы и скаты для электрорецепции.

По данным исследования, далее сигналы передаются в участки мозга, связанные с навигацией, - гиппокампа и мезопаллиума. Это может означать, что птицы сочетают информацию о балансе и магнитном поле для ориентирования в пространстве.

Таким образом открытие о "внутриушном компасе" голубей убедительно объясняет одну из самых стойких загадок биологии: оказывается, птицы могут не иметь отдельного органа для магнитного чувства, а вместо этого они приспособили систему равновесия для считывания магнитного поля Земли, превращая движения головы в нечто вроде природного GPS.

Ученые отметили, что этот механизм пока не раскрыт до конца и требует дальнейших генетических экспериментов. Однако, считают они, результаты открывают новые перспективы в изучении способности животных чувствовать магнитное поле, которая наблюдается также у морских черепах, лососей и других видов.

Другие интересные факты о птицах

Ранее УНИАН рассказывал о необычной птице, которая любит холод. Речь идет о зимняке, у которого оперены ноги вплоть до когтей. Он обитает в местах с холодной погодой, включая зимы на Внутреннем Северо-Западе США. Зимняки похожи по размеру на краснохвостых ястребов, и неподготовленному наблюдателю может быть сложно заметить разницу на расстоянии.

Также мы писали о птице с идеальной маскировкой - вальдшнепе. Его красивое оперение служит камуфляжем на фоне лесной подстилки, на которой вальдшнеп гнездится, а короткие крылья и крепкие ноги этого представителя семейства бекасовых идеально соответствуют лесному образу жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: