Летом и в начале осени была попытка российских ДРГ зайти в Доброполье, но они были уничтожены, после чего были проведены стабилизационные действия. Об этом рассказал военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Корень".

"На Добропольском направлении враг активно проводит штурмовые действия, пользуясь погодными условиями, кроме пехотной компоненты, использует технику. Противника много, украинские защитники дают отпор вражеским атакам. Я сейчас нахожусь в Доброполье, оккупантов нет ни в городе, ни в окрестностях", - сказал он в эфире Еспресо.

Защитник утверждает, что российские ДРГ, которые заходили осенью, были уничтожены во время ликвидации Добропольского выступления: потом в городе были проведены стабилизационные действия, и поэтому оккупантов в Доброполье нет.

"В самом городе осталось очень мало гражданских, большая часть мирных жителей была эвакуирована еще летом и в начале осени. В Доброполье осталось не так много местных, но в городе есть логистика, работают некоторые магазины, в которых люди покупают хлеб и другие продукты. Хотя город сейчас выглядит, как вымерший, он не блокирован", - добавил военный.

Война в Украине - ситуация на фронте

Командир 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ (ДШВ) бригадный генерал Евгений Ласийчук рассказал о реальной ситуации в Покровской агломерации. По его словам, условная линия разграничения в Покровске проходит "по железной дороге" - украинские военные полностью контролируют северную часть города.

