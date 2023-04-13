Для российского общества война будет иметь длительные негативные последствия.

Развернутая Кремлем кампания по русификации Украины и уничтожения национальной идентичности украинцев обернулась усилением ксенофобии в отношении национальных меньшинств внутри самой России. Об этом сообщает Институт изучения войны.

"Кремлевская кампания "русификации" в Украине выжигает саму Россию, поскольку она продолжает укреплять и усиливать откровенно националистические голоса и идеологии", – считают аналитики.

Отмечается, что провоенное информационное лобби в России проявляет свой милитаризм в виде "стойкого русского национализма и интенсивной ксенофобии", которая направлена в том числе внутрь самой России – на ее нацменьшинства.

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"Война в Украине дала возможность самым злобным голосам в информационном пространстве [России] консолидировать свою идеологию и спроецировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой России", – считают аналитики.

В ISW полагают, что эта динамика будет нарастать за время войны и укрепится в России "на долгие годы".

Оккупанты уничтожают идентичность украинцев

Украинские дети, которых удалось вернуть из России, рассказали о том, как "освободители" над ними издевались. По словам детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, украинских детей в России заставляли петь русский гимн и "Россия, вперед". За отказ их наказывали, в частности избивали.

По данным Центра национального сопротивления, Россия разработала целую программу по русификации украинской молодежи на оккупированных территориях. Ключевую роль в этом должны сыграть молодежные милитарные организации. Также в школах сделают акцент на роли России во Второй мировой войне и будут проводить выступления "ветеранов сво" и "часы патриотизма".

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