Сейчас домой удалось вернуть 360 похищенных детей.

Дети, которых удалось вернуть в Украину из России, рассказывают об избиении и наказании за отказ петь российский гимн.

Об этом сообщила советница - уполномоченная Президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в эфире информационного телемарафона. По ее словам, в рамках тотальной русификации оккупанты настраивают детей против родителей, а также говорят, что в Украине их вообще никто не ждет.

"Возвращающиеся дети ничего хорошего не говорят о том, что происходило с ними там. И вообще, это зависит от мест их расположения, потому что кого-то даже били, очень сложно об этом даже говорить, за то, что они вспоминали постоянно, что они украинцы, за то, что они отказывались петь русский гимн, что они отказывались вставать во время русского гимна, что они отказывались петь каждое утро "Россия, вперед" и т.д. Их за это били, наказывали, не выпускали на прогулки, заставляли писать и переписывать какие-то русские тексты и т.д.", - рассказала Герасимчук.

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Она отметила, что некоторых детей похитили после того, как убили их родителей. В других случаях детей "вырывали" из семей, кого-то - разъединили с родителями во время фильтрации и заявили, что родные их бросили, поэтому теперь их ждут приемные семьи в России. Большинство из тех, кого сейчас удалось вернуть, вывезли с оккупированных территорий якобы с согласия родителей. Она добавила, что это "добровольное" согласие люди давали либо из-за отчаяния, либо из-за угроз лишения родительских прав.

Герасимчук рассказала о ребенке, которому в России проводили операцию без достаточной анестезии, а когда он начал жаловаться на это, сказали: "Ничего, переживешь".

Она подчеркнула, что власти РФ никак не способствуют возвращению детей в Украину - с их согласия не было согласовано ни одной группы. Кроме того, детей постоянно перемещают, мешают им связываться с родными, а также не допускают к ним представителей международных организаций.

Относительно каждого похищенного ребенка Украина разрабатывает "операцию спасения", иногда их объединяют в маленькие группы, добавила Герасимчук. Сейчас удалось вернуть 360 похищенных детей.

Россия похищает детей из Украины: что известно

Известно о большом количестве случаев вывоза российскими оккупантами из Украины детей.

По данным лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения, процесс похищения, размещения в центрах в РФ и оккупированном Крыму, а также усыновления этих детей централизованно координируется на всех уровнях власти России.

В феврале Путин публично заявил, что в РФ растет количество обращений по поводу усыновления украинских детей. А детский омбудсмен Мария Львова-Белова поблагодарила его за то, что смогла незаконно усыновить мальчика из разрушенного Мариуполя.

В марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Их обвиняют в принудительной депортации детей.

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