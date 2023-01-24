Опрос показал, что молодежь на оккупированных территориях не поддерживает захватчиков.

Россия разработала 10-летнюю программу русификации молодежи на оккупированных территориях.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления. По их данным, недавно российские захватчики провели на юге опрос, чтобы определить, какие сейчас настроения среди молодежи. Опрос показал, что они не поддерживают российских оккупантов. Из-за этого захватчики хотят активизировать работу с детьми.

"Ключевую роль в этом должны играть милитарные объединения по типу гитлерьюгенда во времена нацистской Германии. В частности на ТОТ уже прибыл заместитель начштаба Юнармии Виктор Кауров, который провел встречу с гауляйтерами Сальдо и Балицким", - сообщают в ЦНС.

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Кроме того, в российских школах усилят акцент на роли России во второй мировой войне, а также увеличат выступления "ветеранов сво" и "часа патриотизма".

Российская пропаганда в школах

Напомним, что во время оккупации российские захватчики и коллаборанты запрещают в школах украинский язык.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказывал, что захватчики учреждают региональные отделения "Юнармии" и готовят украинских детей к вступлению в добровольческие батальоны.

В Донецкой области оккупанты мобилизовали и отправили на фронт школьника.

По данным The New York Times, Херсон был центром кампании РФ по искоренению украинской идентичности.

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