В Мариуполе и в большинстве других захваченных городов Украины исчерпаны почти все запасы пищевых продуктов.

Оккупанты сосредоточились на массовой русификации захваченных территорий Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Со ссылкой на разведку, он рассказал, что в Мариуполе и в большинстве других захваченных городов Украины исчерпаны почти все запасы пищевых продуктов. В то же время, новые поставки не осуществляются. По сравнению с началом июня, замечен значительный рост цен на основные группы товаров и уменьшение объемов так называемой гуманитарной помощи населению.

По словам Мотузяника, также наблюдается массовая русификация населения захваченных территорий.

"Особое внимание уделяется изъятию гривни из оборота и увеличению объемов рублевой массы, а также навязыванию местному населению российских практик деятельности во всех сферах жизни", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июня, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что с завтрашнего дня российские оккупанты в Мариуполе будут предоставлять гуманитарную помощь только нетрудоспособным.

В то же время, добавил он, даже при наличии условной гуманитарной помощи, пожилые люди вынуждены есть плесневелый хлеб и продолжать жить среди руин.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе захватчики предлагают местным жителям работу "за еду". Оккупационная администрация предлагает людям идти в "волонтеры", главной их задачей станет уборка завалов на улицах и захоронения тел в братских могилах.