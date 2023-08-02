Такие ранения называют "бытовыми травмами", а отправленных домой солдат - "самовольно оставившими части".

Минобороны РФ поддерживает солдат, участвующих в войне в Украине, только на словах, на деле же под любыми предлогами отказывает им в выплатах. Об этом сообщает российский Телеграм-канал "Можем объяснить", ссылаясь на рассказы "мобиков".

В частности, Минобороны РФ отказывает в выплатах солдатам, получившим ранения. Такие ранения называют "бытовыми травмами", а отправленных домой солдат - "самовольно оставившими части".

Так, один из солдат, ранее многократно судимый, чтобы попасть на войну и заработать, сдал шубу жены в ломбард и обманул медкомиссию в военкомате. Одлнако провоевав семь месяцев на передовой и получив ранение ноги, он не получил ни выплат, ни статуса ветерана боевых действий.

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Он, в частности, рассказал, что из его роты в живых осталось только шестеро. Все выжившие получили ранения, были отправлены из госпиталей домой, где не получают никакого лечения.

Также он рассказывает, что не смог добиться от Минобороны выплат за участие в войне.

Так, в медпункте батальона ему поставили диагноз "бытовая травма". Комиссариат обосновал отказ в выплатах тем, что он хоть и находился в "зоне боевого соприкосновения", но в боевых действиях не участвовал. Кроме того, он "самовольно оставил расположение части и убыл в неизвестном направлении".

В выдаче удостоверения ветерана боевых действий ему также отказали, поскольку командир войсковой части не подтвердил его участие в боевых действиях.

Таким образом, гордый доброволец, кроме травмы не получил от войны ничего.

"Ни выплат, ни удостоверения, ни операции на колене, продолжаю хромать. Существую за счёт жены", — заключает он.

Как Минобороны РФ обманывает российских "мобиков"

Ранее СМИ сообщали, что Россия оставляет тела солдат на поле боя, чтобы не платить их семьям компенсацию. Также неоднократно появлялась информация, о том, что раненые российские солдаты жалуются на невыплату обещанных средств.

На этом фоне появляются признаки того, что граждане России отказываются подписывать контракты с Минобороны РФ.

В то же время. по мнению экспертов, у России заканчиваются ресурсы из добровольцев, и всеобщая мобилизациия может быть объявлена уже в сентябре-октябре.

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