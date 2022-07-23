Граждане России отказываются подписывать контракты с Министерством обороны РФ.

Об этом в интервью проекта Радио Свобода Крым.Реалии сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Скибицкий.

"Если первые месяцы тот же самый БАРС – "боевой армейский состав этой страны", как они называют, довольно активно привлекался и мы знаем, как шли и идут формирование этих батальонов, – то сейчас мы знаем, уже есть признаки того, что граждане России отказываются подписывать контракты. Те, которые находятся в БАРСе, (отказываются) подписывать контракты на прохождение службы, потому что они понимают – они сразу будут направлены к нам, на нашу территорию для ведения боевых действий", – пояснил он.

На вопрос, где в России больше всего отказываются от подписания контрактов, Скибицкий отметил, что это прежде всего зависит от того, в каких подразделениях наибольшие потери.

"Просто люди не хотят продлевать контракт и его расторгают. Потому что юридически войны нет, есть специальная операция, которая позволяет по возвращении в свое подразделение не продлевать контракт. И тут юристы, как говорится, им наоборот подсказывают, как это правильно сделать. Потому что, если бы была война, это была бы совсем другая ответственность за невыполнение приказа", – сравнил представитель ГУР.

Ранее в России подсчитали, сколько военных отказались ехать на войну в Украину. Отмечается, что минимум 1793 российских военных отказались воевать против Украины с февраля. Это представители 22 регионов РФ. Родственники российских отказников жалуются, что оккупантов держат в подвалах вооруженные люди.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ в Украине с начала войны 24 февраля 2022 года уничтожено 39 тысяч 240 российских оккупантов.

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