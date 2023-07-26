Семьям российских солдат, погибших на войне, обещают выплачивать по 5 миллионов рублей (55 600 долларов).

Министерство обороны России оставляет тела погибших на войне в Украине бойцов на поле боя, чтобы не выплачивать компенсацию их семьям. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на свидетельства российских солдат в Украине.

Как напоминает издание, 3 января президент Владимир Путин подписал указ, обещающий выплатить 5 миллионов рублей (55 600 долларов) семьям российских солдат, погибших на войне. В соответствии с законом от марта 2022 года военнослужащие, получившие ранения или травмы на поле боя, получат 3 миллиона рублей (33 300 долларов США).

В то же время издание приводит свидетельство матери одного из погибших солдат, которой его сослуживцы рассказали, что ее сына убили под Бахмутом 19 июня. Однако когда она попыталась получить ответы от местных военных властей, она обнаружила, что у них нет информации о ее сыне. Он не числился погибшим или пропавшим без вести.

Видео дня

Она отметила, что по словам сослуживцев сына, Минобороны России оставило его тело на поле боя, так как возвращать его домой будет "невыгодно". Также российские военные отмечали, что это не единичный случай и они видели десятки оставленных тел.

Newsweek отмечает, что российские военные не впервые выражают недовольство невыплатой компенсаций. Ранее в российских СМИ уже выходило интервью с ранеными солдатами, которые не получили обещанных президентом России средств.

Потери России в Украине

по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения потери оккупантов ориентировочно составили 243 тыс. 680 человек, из которых 460 ликвидированы за прошедшие сутки.

Также, по словам экспертов, потери России в скором времени еще больше возрастут, так как кассетные боеприпасы, которые Украина получила от США, наиболее эффективно использовать против движущейся пехоты россиян, лёгкой брони и по открытым оборонительным позициям.

Вас также могут заинтересовать новости: