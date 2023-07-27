На ближайшие несколько недель у России есть ресурс для войны, однако с учетом ситуации на фронте этого хватит ненадолго.

В РФ могут объявить всеобщую мобилизацию уже через несколько месяцев. Причиной являются неутешительные для врага события на фронте. Об этом рассказал российский оппозиционер и правозащитник владимир Осечкин.

Он отметил, что на ближайшие несколько недель у России есть ресурс для войны.

"Есть несколько сформированных новых дивизий, которые они бросают в зону боевых действий. И они на них делают серьезную ставку. Они их хорошо экипировали, вооружили, собрали большое количество наемников под эти знамена", - рассказал эксперт.

Он отметил, что госкорпорации, отправляющие свои подразделения на войну, доплачивают к выплатам от Минобороны РФ такую же сумму. При этом солдатам могут выплачивать наперед сумму за полгода службы одновременно.

"Они старались использовать огромное количество этих плюшек, чтобы заманить людей, отправляя их на убой", - отметил эксперт, подчеркивая, что этого ресурса хватит ненадолго.

"С учетом того, какое количество солдат они расходуют ежедневно и какое новое вооружение сейчас поступает в ВСУ и как они им умеют пользоваться, ну наверно на месяц-два этого решения хватит", - сказал он.

Таким образом, отметил Осечкин, если не произойдет каких-либо резких изменений ситуации, объявления мобилизации можно ожидать уже осенью:

"Вполне возможно что сентябрь-октябрь они объявят уже полную мобилизацию".

Потери России в войне в Украине

Ранее западные СМИ сообщали, что украинская армия активизировала наступление на запорожском фронте. Отмечалось, что ВСУ нашли слабое место в российской обороне и усилили масштаб наступательных действий, отправив в бой ранее не задействованные резервы.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили 244 тыс. 270 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 590 российских окупантов.

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