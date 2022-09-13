Также российские авиакомпании порекомендовали своим пилотам меньше использовать тормоза при посадке и рулении, чтобы сохранить ресурс западных лайнеров.

В России считают, что пилоты должны уметь не только управлять самолетами, но и ремонтировать их. Поэтому в Минпромторге выступили с предложением пересмотреть подход к подготовке летчиков.

Об этом заявил замглавы ведомства Олег Бочаров на Восточном экономическом форуме, пишет The Moscow Times.

По его словам, прежде всего, речь идет о пилотах региональной авиации. Для нее предлагается создать "принципиально новую систему поддержания летной годности".

Видео дня

"Совместно с Минтрансом мы пилотов должны готовить и сертифицировать как универсальных бойцов: они одновременно должны быть и пилотами и техниками самолетов. И техника должна предусматривать в эксплуатации возможность полевого ремонта", - сказал он.

Однако, как оказалось, сами пилоты не в восторге от такой идеи. Как отметил вице-президент Профсоюза летного состава РФ, действующий пилот Олег Приходько, такое предложение невозможно реализовать на практике, поскольку летчики и техники — это две абсолютно разные профессии.

По его словам, сейчас пилотов иногда допускают к осмотру самолета и каким-то простым работам, но только после консультации с инженерами.

"Полноценное техобслуживание требует отдельного образования. Поэтому это предложение Минпромторга нереально", - подчеркнул Приходько.

Также российские авиакомпании порекомендовали своим пилотам меньше использовать тормоза при посадке и рулении, чтобы сохранить ресурс западных лайнеров, запчасти к которым не поставляются из-за санкций.

Ранее, как писал УНИАН, стало известно, что российские авиакомпании, в частности контролируемый государством "Аэрофлот", разбирают самолеты, чтобы иметь запасные части, которые они больше не могут покупать за границей через западные санкции.

Как сообщал УНИАН, 1 августа пилотам самолетов в РФ позволили тормозить двигателем для сохранения колодок.

Вас также могут заинтересовать новости: