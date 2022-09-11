Семьи членов экипажей самолетов, которые наносили ракетные удары по Украине, обсуждают побег и укрывательство от международного правосудия.

На фоне отступления русской армии, в военной среде страны-оккупанта идут разговоры о неизбежности поражения и привлечения к ответственности всех участников агрессии против Украины.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

"Сразу в нескольких авиационных гарнизонах воздушно-космических сил России семьи членов экипажей самолетов, которые наносили ракетные удары по территории Украины, обсуждают побег из страны и скрывался от международного правосудия. Так же как нацисты после Второй мировой войны, российские преступники планируют эмигрировать в страны Южной Америки", - говорится в сообщении.

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Военная разведка Украины обнародовала личные данные летчиков 14-й армии ВВС и ПВО (г. Екатеринбург), которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, которое было под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км вглубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освободили более тысячи квадратных километров украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут освободить за 72 часа и Купянск - это важный логистический путь, обеспечивающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметен устойчивый прогресс.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили более 52 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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