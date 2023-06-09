За несколько дней до войны с Украиной Шебунов, который раньше собирался стать профессиональным футболистом, заявил о начале музыкальной карьеры под псевдонимом Sheba.

Сын министра обороны РФ Сергея Шойгу 22-летний Данил Шебунов не пошел на войну с Украиной - вместо этого он решил построить карьеру певца.

Как говорится в расследовании команды Алексея Навального, Шебунов - один из трех внебрачных детей Шойгу и бывшей стюардессы Елены Шебуновой (Каминскас). Он закончил элитную школу "Президент" на Рублевке, обучение в которой стоит два млн рублей в год, а уже в 19 лет стал бизнесменом - у него есть два офисных здания в центре Москвы, которые он сдает в аренду.

За несколько дней до войны с Украиной Шебунов, который раньше собирался стать профессиональным футболистом, заявил о начале музыкальной карьеры под псевдонимом Sheba. Он завел tik-tok, а 24 февраля выложил видео с каверами известных песен.

Видео дня

В апреле певец объявил кастинг для съемок своего первого клипа - в нем Шеба поет на английском языке и исполняет акробатический этюд с раздевающейся девушкой. Позже вышел еще один клип, в котором певец делает смузи.

В сентябре, за четыре дня до мобилизации, Шебунов уехал в Турцию и выкладывал оттуда ролики своего отдыха на море.

В "Инстаграме" сын Шойгу рассказал о своем распорядке дня: репетиция, кастинг, поездка на локацию; встречи со стилистом, визажистом и пробный макияж; спорт, вокал; косметолог, парикмахер, солярий. После выхода расследования Шебунов закрыл свой аккаунт, на который подписаны 254 человека.

У канала Sheba Singer чуть более 700 подписчиков, при этом у двух видеоклипов 155 тысяч и 91 тысяч просмотров соответственно. По мнению авторов расследования, "на обоих клипах бессовестно накручены десятки тысяч просмотров".

В интервью сын Шойгу говорил, что пишет песни исключительно на английском языке, а одна из его целей - "выход на мировой уровень".

Скандалы с родственниками Шойгу

Скандальный зять министра обороны России Сергея Шойгу "лайкнул" пост другого блогера Юрия Дудя, который обвинил Путина и его окружения в кровавой и бессмысленной" войне.

Затем Столяров убрал "лайк", но реакция зятя Шойгу попала на "скрины". Зятю Шойгу начали писать русские, что поддерживают вторжение, на что тот послал их на фронт: "Z-быдло забыли спросить. Иди на фронт, а не п*зди мне тут".

Впоследствии главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пообещал поймать российского блогера Алексея Столярова, который является зятем Сергея Шойгу, за его якобы антивоенную позицию.