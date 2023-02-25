Зятя Шойгу "поймали" на якобы антивоенной позиции.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пообещал поймать российского блогера Алексея Столярова, который является затем Сергея Шойгу, за его якобы антивоенную позицию.

Как пишут российские Telegram, что накануне Столяров "лайкнул" пост другого блогера – Юрия Дудя, который обвинил Путина и его окружение в кровавой и "бессмысленной" войне.

Столяров убрал "лайк", но реакция зятя Шойгу попала на "скрины". Зятю Шойгу начали писать поддерживающие вторжение россияне, на что тот послал их на фронт: "Z-быдло забыли спросить. Иди на фронт, а не п*зди мне тут".

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Блогер опубликовал новый пост, написав, что ничего не "лайкал" и ничего никому не писал. Столяров также попросил аудиторию "иметь свою голову на плечах", намекнув, что это фейк, а сам он стал жертвой манипуляций и фотошопа.

Евгений Пригожин, комментируя этот скандал, призвал поймать Столярова и привести к нему: "Я его обучу в течение шести недель, а поскольку я сам являюсь Z-быдлом, то помогу ему исправиться, отправив его на боевые действия. Я не совсем понял первую часть запроса, но так как там был вопрос: "Вдуть или не вдуть", то перед этим можно ему вдуть".

Потери "вагнеровцев" в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что вчера, 17 февраля, через город на Запорожское направление повезли 43 автобуса с "вагнеровцами".

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что на востоке в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер" и других подразделениях оккупантов потери составляют до 80% личного состава.

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