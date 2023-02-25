Спортивный блогер и супруг дочери Шойгу Алексей Столяров внезапно поддержал антивоенный пост российского журналиста Юрия Дудя.

В чете семейства Министра обороны РФ Сергея Шойгу назревает скандал: супруг его дочери Ксении спортивный блогер Алексей Столяров внезапно перешел на сторону "добра" и поддержал антивоенный пост о победе Украины. Недавно в Кремле уже ходили слухи о "неэффективности" Шойгу в роли министра обороны.

Речь идет о публикации российского журналиста Юрия Дудя, который к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину написал в своем Instagram о поддержке Киева.

"Украинскому народу и всем людям из России, Беларуси и других стран, которые выступают против этой войны, – поддержка и скорейшей победы над злом," - написал Дудь.

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Эти слова понравились зятю Шойгу, он поставил под публикацией "лайк", а в личных социальных сетях посоветовал российскому "Z-быдлу" меньше "пиз**ть", пишет Moscow colling.

"Z-быдло забыли спросить", - заявил Столяров одной из росиянок.

Он посоветовал ей пойти на фронт, воевать с Украиной.

Отдых четы Шойгу в Дубае

Напомним, что пока министр обороны России Сергей Шойгу анонсирует новые планы Кремля по оккупации Украины, напоминая россиянам, что для этого нужно увеличить количество мобилизированных на войну до 1,5 миллиона человек - его дочь Ксения Шойгу проводит свой отдых за границей.

Как мы писали ранее, Новый год девушка предпочла встретить под теплым солнцем в Дубае в компании своего супруга Алексея Столярова. Известно, что парочка остановилась в роскошном отеле Caesars Palace Dubai. Их отдых обошелся минимум в 500 тысяч рублей.

Также недавно дочь Шойгу заметили в Дубае в компании депутата от "Единой России" Дениса Долженко.

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