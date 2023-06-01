О мотивах женщины пока ничего толком не известно – она все время меняет показания.

В Ульяновской области России сегодня средь бела дня подожгли военкомат. Поджигателем оказалась 52-летняя женщина-пекарь, сообщает телеграм-канал Baza.

"Попытка поджога произошла сегодня днём в городе Инза. Около 15 часов неизвестная женщина зашла в фойе военного комиссариата на улице Революции и кинула на пол бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. В это время в здании дежурил сотрудник полиции. С помощью огнетушителя он быстро потушил пожар", – говорится в сообщении.

Справившись с огнем, полицейский выбежал на улицу и увидел убегающую женщину, которую затем догнал и задержал. Это оказалась местная жительница, которая работает пекарем. О ее мотивах к настоящему моменту неизвестно — женщина постоянно меняет показания.

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Поджоги военкоматов в России

Это не первый случай, когда военкоматы в России поджигают женщины в возрасте, которым не грозит мобилизация на войну в Украине. Так, в апреле пенсионерка пыталась сжечь военкомат города Первоуральск. Причем за один день она предприняла сразу две попытки и была в итоге схвачена.

На допросе женщина рассказала странную историю, как некий сотрудник ФСБ по телефону убедил ее поджечь военкомат, чтобы распугать обитающих там преступников. Правда, перед этим он убедил ее произвести странные финансовые операции с банковскими карточками, что сразу должно было натолкнуть женщину на мысли о явном мошенничестве.

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