В российском Щелково ночью загорелся местный военкомат. Это уже второй по счету поджег.
Об этом пишет Baza.
Неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата, после чего в здании случился пожар.
На опубликованных очевидцами фото видно, как из здания поднимается дым.
По данным "Базы", это уже вторая попытка поджога щелковского военкомата. Первый раз нападение произошло в мае.
По данным российских СМИ, после начала мобилизации в России подожгли уже не менее 20 военных комиссариатов.
Мобилизация в России
21 сентября Путин в ответ на поражение своих войск под Харьковом и образовавшейся дыры на северо-восточном участке фронта объявил частичную мобилизацию в России.
В Минобороны РФ планировали призвать до 300 тысяч российских военнослужащих. Но когда в СМИ начала появляться информация, что новобранцев перебрасывают без подготовки на передовую, мобилизация замедлилась.
Кроме того, российские мужчины в первые дни частичной мобилизации массово покидали РФ, выезжая в Грузию, Казахстан и т.д.
По мнению западных экспертов, ход принудительной мобилизации временно приостановят, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва.
Ранее те же аналитики отмечали, что в рамках осенного призыва к боям против ВСУ оккупанты могут принудить жителей Херсонской и Запорожской областей.