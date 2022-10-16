Неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата.

В российском Щелково ночью загорелся местный военкомат. Это уже второй по счету поджег.

Об этом пишет Baza.

Неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата, после чего в здании случился пожар.

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На опубликованных очевидцами фото видно, как из здания поднимается дым.

По данным "Базы", это уже вторая попытка поджога щелковского военкомата. Первый раз нападение произошло в мае.

По данным российских СМИ, после начала мобилизации в России подожгли уже не менее 20 военных комиссариатов.

Мобилизация в России

21 сентября Путин в ответ на поражение своих войск под Харьковом и образовавшейся дыры на северо-восточном участке фронта объявил частичную мобилизацию в России.

В Минобороны РФ планировали призвать до 300 тысяч российских военнослужащих. Но когда в СМИ начала появляться информация, что новобранцев перебрасывают без подготовки на передовую, мобилизация замедлилась.

Кроме того, российские мужчины в первые дни частичной мобилизации массово покидали РФ, выезжая в Грузию, Казахстан и т.д.

По мнению западных экспертов, ход принудительной мобилизации временно приостановят, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва.

Ранее те же аналитики отмечали, что в рамках осенного призыва к боям против ВСУ оккупанты могут принудить жителей Херсонской и Запорожской областей.

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