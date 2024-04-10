Она сфотографировалась в желтой куртке на фоне синего неба и выложила снимок в соцсеть.

В России на жительницу Вологодской области донесли в полицию из-за жизнерадостного фото, на котором она позирует в желтой куртке на фоне голубого неба на побережье. Доносчик посчитал, что это пропаганда украинской символики.

Антонида Смолина опрометчиво опубликовала кадр с отдыха в социальных сетях, не ожидав такой "ненормальности" от своих же. Она рассказала эту историю Baza, уточнив, что к ней домой пришла полиция 3 апреля.

"Я решила рассказать об этом, чтобы люди понимали, что надо быть осторожней - нет гарантий, что рядом с тобой нормальные люди", - сказала она.

Антонида уточнила, что при общении с полицейским тот пояснил, что доносчика смутило ее фото из-за намека на украинскую символику. "Мол, картинка вызывает ассоциации с вражескими символами", - отмечает издание.

Женщине пришлось оправдываться за свой гардероб объяснительной. В ней она указала, что денег менять верхнюю одежду из-за общественной критики у нее нет: она не сможет покупать разные куртки под разные настроения в РФ.

При этом россиянка уточнила, что полицейский понял ее позицию. Позже она нашла своего обидчика-критика в соцсетях. Им оказался некий Валерий Николаевич. Женщина вступила с ним в переписку, пожелав найти полезное хобби в жизни.

В РФ спецназ взял россиянина во время игры в Counter Strike

Накануне в сети стал распространяться ролик о том, как спецназ РФ провел операцию против 20-летнего парня: на него напали в компьютерном клубе, скрутив лицом в пол во время игры в Counter Strike. Как уточняли росСМИ, инцидент произошел на прошлой неделе.

За что именно схватили геймера доподлинно неизвестно, но отмечалось, что в игре он играл партию на стороне террористов.

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