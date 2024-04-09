Парень поиграл на стороне террористов, силовики его уложили посреди компьютерного клуба лицом в пол.

В России спецназ не зря "есть свой хлеб": силовики в Нижнем Тагиле ворвались в компьютерный клуб и скрутил геймера, когда тот играл в Counter Strike за команду террористов.

По данным российского E1.RU, это произошло среди дня, на глазах посетителей. Как рассказал СМИ очевидец событий, задержание было на прошлой неделе.

Ролик об этом активно расходится в социальных сетях. В кадре видно, как геймера срывают со стула и укладывают лицом в пол:

Спецоперация по взятию 20-летнего жителя Нижнего Тагила велась в компьютерном клубе "КиберПрайд" на улице Вагоностроителей.

На данный момент причина задержания геймера и его дальнейшая судьба неизвестны, отмечают росСМИ.

Россия решила арестовать Малюка

Ранее Россия в своей борьбе с "терроризмом" нацелилась еще выше и решила объявить об аресте главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Правда, арестовали его заочно. Соответствующее постановление кремлевские карманные судьи (Басманный суд Москвы) вынесли в марте 2024 года по делу о "терроризме".

Малюк лично отреагировал на свой арест, пояснив - Украину интересует единственный суд - расправа над правителем РФ Путиным.

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