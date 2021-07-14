Владелец типографии заявил, что нетрадиционные семьи - это "тупик в развитии человечества".

В Санкт-Петербурге кофейня PinkyPop не смогла заказать в типографии "Акварель" стикеры и плакаты с участниками k-pop групп BTS и Stray Kids. В типографии решили, что предложенные им фото исполнителей – это пропаганда ЛГБТ.

Как сообщает TJournal, о этом в соцсетях рассказали владельцы кофейни. Они опубликовали скриншоты переписки с владельцем типографии Константином Папуловым. Так, он интересовался, имеют ли люди на фото "нетрадиционную сексуальную ориентацию".

Заказчик ответил, что никто из певцов не объявлял об этом. Владелец "Акварели" всё же отказался печатать фотографии, поскольку, по его словам, артисты "не скрывают свою ориентацию".

В комментариях российсим СМИ Папулов объяснил, что печать таких материалов "подпадает под статью". При этом он заявил, что "нетрадиционные семьи не могут иметь своих детей, поэтому это тупик в развитии человечества". Свой отказ печатать фотографии обосновал тем, что артисты якобы "целуются на сцене".

Читайте такжеРоссиянка отказалась покупать коту билет на самолет и выбросила питомца прямо в аэропорту

"Любая печать — это реклама, пропаганда того, что напечатано. Люди копируют, берут пример с того, что они видят в СМИ, ТВ, интернете, из печати. И человек с неокрепшей психикой может купиться на необычность, яркость подачи, не понимая, к чему это приведет в будущем. Мы так же не печатаем алкогольно-никотиновую продукцию, продукцию эротическо-порнографического содержания", - высказался Папулов.

Ранее россияне увидели в мороженном "Радуга" гей-пропаганду.

Председатель "Союза женщин России", бывший член Совета Федерации и член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Екатерина Лахова пожаловалась президенту Владимиру Путину на рекламу мороженого.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров