Россияне увидели в мороженном "Радуга" гей-пропаганду

Председатель "Союза женщин России" Екатерина Лахова пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на рекламу мороженого "Радуга".

Председатель «Союза женщин России», бывший член Совета Федерации и член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Екатерина Лахова пожаловалась президенту Владимиру Путину на рекламу мороженого «Радуга».

По её мнению, в ней присутствует пропаганда ЛГБТ-ценностей, передает «Интерфакс».

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«Да, пропаганды у нас не должно быть. Но у нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные, красивые вот эти цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами… Или рекламируют мороженое, которое называют «Радуга»… Это косвенно, но всё-таки заставляет привыкать наших детей к тому цвету, к тому флагу, который вывешивался, в том числе, и на данном посольстве (посольстве США в Москве, ред.), - заявила Лахова.

Комментируя флаг ЛГБТ на посольстве, Путин пошутил, что таким образом сотрудники якобы показали, кто там работает.

Как сообщал УНИАН, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов подготовил обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой провести проверку заведений, в которых россиян обучают «техникам любви и секса».

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