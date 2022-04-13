Все "факты дестабилизации российского общества" передаются ФСБ, МВД и Росгвардии.

С 2020 года Роскомнадзор (РКН) ежедневно мониторит протестные настроения среди населения России в Сети и соцсетях, в частности, после чего передает "факты дестабилизации российского общества" различным органам власти и силовым структурам. Для этого используется специальная скрытая система. Она позволяет обнаруживать в том числе антивоенные материалы.

Портал "Медуза" заручился помощью коллег из The Intercept, чтобы изучить большую утечку файлов из управления Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Журналисты проиндексировали сотни гигабайт данных и нашли скрытую автоматизированную систему "Кабинет оперативного взаимодействия" (АС КОВ). Она не указана в официальном перечне информационных систем РКН, а публично о ней упоминали лишь дважды.

Как удалось выяснить "Медузе", "Кабинет оперативного взаимодействия" с 2020 года использовался Роскомнадзором для выявления так называемых "точек напряжения". На основе полученных данных составлялись ежедневные отчеты о протестных настроениях в соцсетях и "фактах дестабилизации" российского общества. Сведения отправлялись в центральный офис и местные отделения ФСБ, МВД, Росгвардии, а также в региональные правительства и в аппараты главных федеральных инспекторов.

В Башкирии сотрудников РКН начали подключать к "Кабинету оперативного взаимодействия" в декабре 2020 года. Но тестирование системы началось раньше и в другом регионе.

Исследование информационного пространства всегда начинается с количества негативных публикаций по отношению к президенту РФ Владимиру Путину. А весь перечень "дестабилизирующих тем" удалось узнать из отчетов РКН. Даже если за конкретный день не было данных по той или иной теме, она все равно указывалась в отчете.

Список "дестабилизирующих тем" за март 2022 года

Критика действующей российской власти, сравнение уровня жизни;

Освещение деятельности несистемной оппозиции;

Санкционное давление;

Нарушение территориальной целостности, регионализация;

Религиозные и национальные конфликты;

Антимилитаризм;

Сексуальные и иные "свободы". Навязывание толерантности;

Легализация легких наркотиков;

Внешнеполитическая агрессия, вмешательство во внутренние дела иностранных государств;

Искажение истории ВОВ, прозападная интерпретация итогов и хода войны;

Трансграничное влияние сопредельных государств.

Любопытно, что антимилитаризм был добавлен в список не после начала полномасштабного вторжения в Украину. Он упоминается в отчете новосибирского РКН еще за сентябрь 2020 года. Это может служить очередным подтверждением заблаговременной подготовки РФ к нападению. Напомним, украинские власти узнали о готовящемся вторжении осенью 2021-го.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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