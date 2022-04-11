Федеральная служба требует от Google принять меры.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) увидела угрозы жизням россиян в рекомендации от Google-переводчика.

Как сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости, Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно принять меры по "исключению из его сервисов угроз в адрес российских пользователей и объяснить, как они появились".

Служба сообщила, что выявила в переводчике "нарушение экстремистского характера".

Речь идет о том, что переводчик при вводе dear Russians ("дорогие россияне") при переводе с английского языка предлагал пользователям заменить текст на dead Russians ("мертвые россияне").

Ранее Роскомнадзор предъявил претензии русскоязычной версии Википедии. В России потребовали удалить статьи о полномасштабной войне в Украине и зверствах российских военных.

А совет блогеров при Совете Федерации РФ требует у компании Meta компенсацию в размере 1 млрд долларов в пользу пользователей Instagram, потерявших свои доходы из-за блокировки соцсети. Instagram в РФ заблокировал Роскомнадзор.

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