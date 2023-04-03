Российские силовики заявили, что Дарья Трепова якобы готова сообщить, кто передал статуэтку, которая взорвалась и "откобзонила" российского "военкора".

Дарья Трепова, задержанная по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, где был ликвидирован "военкор" Владлен Татарский, призналась, что принесла статуэтку, которая впоследствии сдетонировала.

Видео с частью допроса девушки опубликовало МВД России. На записи Трепова заявляет, что ее задержали за то, что она была на месте ликвидации российского пропагандиста.

"Задержана, я бы сказала, за пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась", - сказала Трепова.

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На вопрос о том, кто ей передал этот предмет девушка ответила: "Можно я попозже расскажу".

Отметим, что на данный момент неизвестно, оказывали ли российские силовики какое либо давление на задержанную с целью вынудить ее дать "правильные" показания.

Позже российские силовики заявили, что Трепова якобы готова сообщить, кто передал ей статуэтку, взорвавшуюся в кафе Санкт-Петербурга.

Как пишет российский телеграмм-канал "База" со ссылкой на свои источники, бомбу в статуэтке мог активировать один из сообщников Дарьи Треповой.

"Взрывное устройство было направленного действия, поэтому исполнителям покушения на Татарского нужно было точно знать, когда цель будет рядом со статуэткой. Сейчас следователи пробивают всех участников творческой встречи с военкором, а также все мобильные номера, которые засветились рядом с взрывом", - пишет "База".

Военкор Татарский ликвидирован в Санкт-Петербурге - что известно

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в одном из баров Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Происшествие случилось во время творческого вечера российского пропагандиста Владлена Татарского, который известен своими призывами убивать украинцев. В результате взрыва он "скобзонился". По версии следствия РФ, бомба была заложена в статуэтку, которую Татарскому подарила девушка.

Позже российские силовики заявили о задержании подозреваемой в ликвидации Татарского, ею оказалась Дарья Трепова. В феврале 2022 года ее дважды задерживали во время антивоенных митингов. Уже сегодня сотрудники СК РФ взяли девушку под арест и провели обыски в ее квартире. Сама Дарья говорит, что ее подставили, и что она не причастна к инциденту.

Позже Россия обвинила в ликвидации пропагандиста Татарского Украину, заявив, что это якобы был преднамеренный теракт со стороны Киева. Так, Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что "прожарку" Татарского якобы спланировали украинские спецслужбы в сотрудничестве с лицами, связанными с Фондом борьбы с коррупцией Навального.

Пресс-секретарь военного преступника Путина Дмитрий Песков, комментируя ликвидацию Татарского, также "указав пальцем" на Украину. Путинский прихвостень добавил, что именно поэтому Россия начала так называемую "спецоперацию" в Украине.

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