Пресс-секретарь российского диктатора заявил, что незамедлительно проинформировал об "убийстве" военкора Путина.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков прокомментировал ликвидацию российского пропагандиста Владлена Татарского, "указав пальцем" на Украину.

Он заявил, что к теракту, возможно, "причастен" киевский режим и добавил, что незамедлительно проинформировал своего "начальника" Путина об инциденте, пишет "Лентач".

"Россия столкнулась с киевским режимом. Это режим, который поддерживает террористические действия, режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной, режим, который вполне возможно стоит за убийством Татарского", - заявил Песков.

Также пресс-секретарь Путина аргументировал, что именно по этой причине Россия начала так называемую "спецоперацию" в Украине. Он наплел россиянам, что Украина убивает людей начиная с 2014 года.

Россия выдвинула обвинение Украине по делу Татарского

Российского пропагандиста Татарского ликвидировали в воскресенье 2 апреля, во время его очередного выступления в одном из баров российского Питера. Ранее в своих обращениях к россиянам военкор не раз призывал к убийству украинцев, говоря, что "хо*лы должны больше умирать". Татарский подорвался из-за детонации статуетки, которую ему вручили во время мероприятия. Позже СК РФ обвинила в этому деле Дарью Трепову, уточняя, что она могла не знать о своей роли "киллера". Она находится под арестом.

Уже 3 апреля Национальный антитеррористический комитет России вынес вердикт о том, что к "убийству" Татарского "причастны" спецслужбы Украины. Сообщается, что они якобы действовали в сговоре лицами, связанными с Фондом российского оппозиционера Алексея Навального - его режим Путина держат за решеткой с февраля 2021 года.

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