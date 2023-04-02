В сети появилось видео якобы штурма ее квартиры.

В России объявили о задержании подозревамой во взрыве в Санкт-Петербурге, во время которого погиб российский пропагандист Владлен Татарский.

По данным российских СМИ, в феврале 2022 года Дарью Т. дважды задерживали во время антивоенных митингов. Источники Telegram-канала Baza сообщили, что следователи рассматривают и версию того, что она могла не знать о взрывном устройстве внутри статуэтки. По их мнению, бомбу активировали с помощью радио сигнала.

В то же время Baza пишет, что мужа девушки уже разыскивают - мужчину подозревают в соучастии во взрыве в кафе. Сам он на встрече не присутствовал.

Видео дня

В Министерстве здравоохранения России тем временем сообщают, что число пострадавших от взрыва в кафе возросло до 30 человек. Член Всемирного клуба петербуржцев Владимир Дервенев заявил, что среди них были журналистка Татьяна Любина и организатор "Бессмертного полка" в Таллине Сергей Чаулин.

Взрыв в Питере - что известно об убийстве Татарского

Сегодня днем стало известно, что в "Street food bar" в Санкт-Петербурге произошел громкий взрыв. В этот момент там проходила "сходка" фанатов российского пропагандиста Владлена Татарского.

Позже стало известно, что военкор погиб. Некоторые Telegram-каналы сообщали, что бар принадлежит главе российской частной военной компании "Вагнер".

Сразу же появилась информация о том, что Татарскому вручила статуэтку одна из участниц встречи - именно в статуэтке якобы была взрывчатка.

Как известно, Татарский активно поддерживал войну в Украине и призывал разрушать критическую инфраструктуру страны, чтобы как можно больше украинцев умирали "на операционных столах".

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