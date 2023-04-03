Соответствующий "вердикт" вынес Национальный антитеррористический комитет России.

Российская Федерация обвинила в ликвидации пропагандиста Владлена Татарского Украину, заявив, что это был преднамеренный теракт со стороны Киева.

Соответствующий "вердикт" вынес Национальный антитеррористический комитет России. Там указали, что убийство Татарского "спланировали" украинские спецслужбы в сотрудничестве с лицами, связанными с Фондом борьбы с коррупцией Навального.

"Террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова", - заявили там.

Со своей стороны муж Треповой (член Либертарианской партии России (ЛПР) Дмитрий Рылов) в комментарии пропагандистским СМИ заявил, что непричастен к подрыву военкора.

Отмечается, что он уже долгое время находится заграницей и о деятельности своей супруги Дарьи ничего не знает.

"Член ЛПР Дмитрий Рылов уже длительное время находится за границей и, по его словам, не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи и не был осведомлен о них", - говорится в сообщении.

Ликвидации военкора Татарского "шьют" Дарье Треповой

Напомним, что 2 апреля в одном из баров Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Происшествие случилось во время творческого вечера местного пропагандиста Владлена Татарского, который известен своей риторикой об убийстве украинцев.

По версии РФ, взрыв произошел из-за статуэтки, в которую подложили бомбу. Сообщается, что бюст Татарскому подарила Дарья Трепова. Уже сегодня сотрудники СК РФ взяли ее под арест и провели обыски в ее квартире. Сама Дарья говорит, что ее подставили, и что она не причастна к инциденту.

Позже российские правоохранители также намекнули, что не исключают версии о том, что Трепову кто-то использовал для зачистки военкора.

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