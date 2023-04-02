Причиной взрыва, вероятно, стала статуэтка, подаренная пропагандисту Татарскому некой девушкой.

В Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе "Стрит-бар" был ликвидирован российский военкор и пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). У него в это время проходил там "творческий вечер".

По данным РосСМИ, взрыв произошел возле сцены, где выступал пропагандист, призывавший убивать украинцев. Источником взрыва, вероятно, стала статуэтка, подаренная Татарскому некой девушкой.

Позже российские силовики якобы подтвердили версию со статуэткой и добавили, что мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила. Однако, по данным РосСМИ, статуэтку подаренную Татарскому, осматривали перед передачей, а девушка, которая ее принесла, была знакома.

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Российские силовики подтвердили, что при взрыве в кафе пострадали 19 россиян, один не выжил - собственно это и есть Татарский. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 105 УК (убийство).

Примечательно, что это кафе на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга ранее принадлежало главарю "вагнеровцев" Евгению Пригожину. Там по выходным собирались террористы на так называемый дискуссионный клуб "Кибер Z фронт".

Ликвидация российских пропагандистов

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года в Подмосковье взорвался автомобиль идеолога "русского мира" Александра Дугина. На момент инцидента в авто находилась его дочь Дарья Дугина, также поддерживающая убийства украинцев, она погибла на месте. В ФСБ обвинили в происшествии Украину, однако наши власти отвергают причастность к ликвидиции Дугиной.

А в начале февраля был ликвидирован боевик и пропагандист Игорь Мангушев. Он скобзонился 8 февраля 2023 года в городе Стаханов (оккупированная Донецкая область). Ранее 4 февраля появились кадры, на которых Мангушев лежит в бессознательном состоянии с прострелянной головой. Доподлинно неизвестно, что именно произошло. В августе Мангушев со сцены провозгласил антиукраинскую речь перед боевиками "ЛДНР". При этом он держал в руках якобы череп украинского воина с завода "Азовсталь".

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